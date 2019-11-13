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Линделеф скучает по Моуринью

15:16
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф признался, что ему не хватает бывшего тренера команды Жозе Моуринью. После ухода из «МЮ» португалец пока остается без команды.

— Он великий тренер и отличный человек. Я многим обязан ему, — цитирует шведа Aftonbladet. — Именно он дал мне шанс, который помог мне заиграть здесь. Прежде всего, он один из лучших тренеров мира и должен тренировать один из лучших клубов в мире. Мне не хватает его в футболе.

18 декабря 2018 года был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Команда на тот момент занимала шестое место в премьер-лиге.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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