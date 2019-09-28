Линделеф не слушает критику Моуринью

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф рассказал о своем отношении к критике со стороны бывшего главного тренера клуба Жозе Моуринью.

— Меня могут критиковать все, кто хочет, — цитирует Sky Sports шведского защитника. — Не особо обращаю на это внимание. Всегда будут, кто что-то говорит, это не проблема. Случается, что если ты играешь хорошо, то тебя все равно будут критиковать. Это часть жизни, стоит привыкнуть. Я не слышал о критике Жозе и не слушаю его. Живу своей жизнью, концентрируюсь на футболе.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр