Лихтштайнер попрощался с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Штефан Лихтштайнер объявил об уходе из клуба.

– Дорогие канониры! Мы были близки к тому, чтобы добавить важную главу в историю этого удивительного клуба. Но быть рядом ... к сожалению, этого недостаточно. Это трудно принять. Я очень разочарован, – написал Лихтштайнер в своем Инстаграме.

Нашей целью было вернуть "Арсенал" на самый высокий международный уровень и завоевать трофеи. Я желаю моим товарищам по команде, тренеру и его помощникам, всем трудолюбивым сотрудникам и всем поклонникам "Арсенала" всего самого наилучшего! Я уверен, что команда сможет завершить нашу миссию в следующем сезоне!

Мне нравилось быть частью этого клуба. Это был отличный вызов и опыт без счастливого конца, к сожалению. Большое спасибо за Вашу огромную поддержку! Это было очень приятно!

35-летний Лихтштейнер выступал за "Арсенал" с 2018 года. На его счету 23 матча во всех турнирах, 1 гол и 1 результативная передача.