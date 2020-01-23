«Лестер» разгромил «Вест Хэм»
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«Лестер» выиграл у «Вест Хэма» в матче 24-го тура чемпионата Англии (4:1).
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24-й тур
«Лестер» — «Вест Хэм Юнайтед» — 4:1 (2:0)
Голы: Барнс, 24 (1:0). Рикарду Перейра, 45+5 (2:0). Нобл, 50 — с пенальти (2:1). Перес, 81 — с пенальти (3:1). Перес, 88 (4:1).
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Менди (Ндиди, 34), Тилеманс, Барнс (Морган, 83), Мэддисон, Варди (Ихеаначо, 44), Перес.
«Вест Хэм Юнайтед»: Рэндолф, Сабалета, Огбонна, Масуаку (Пабло Форнальс, 46), Крессуэлл, Диоп, Нобл, Лансини, Райс, Снодграсс (Антонио, 46), Алле.
Предупреждения: Шмайхель, 50. Огбонна, 79.
Судья: Кут.
22 января. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
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