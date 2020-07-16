«Лестер» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон» и «Астон Вилла» сыграли вничью

Завершились два матча 36-го тура чемпионата Англии.

«Лестер» дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» — 2:0. В составе победителей отличились Айосе Перес и Демарэй Грэй. «Лисы» набрали 62 очка и занимают четвертое место. У идущего пятым «Манчестер Юнайтед» 59 очков игра в запасе. «Шеффилд» на восьмом месте — 54 очка.

В параллельном матче «Эвертон» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). У хозяев забил Тео Уолкотт, у гостей — Эзри Конса. «Ириски» набрали 46 очков и занимают 11-е место. «Вилла» в зоне вылета (31 очко, 19-е место), но пока сохраняет шансы спастись.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

36-й тур

«Эвертон» — «Астон Вилла» — 1:1 (0:0)

Голы: Конса, 72 (0:1). Уолкотт, 87 (1:1).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Холгейт (Брантуэйт, 16), Андре Гомеш, Дэйвис (Сигурдссон, 73), Бернард (Гордон, 62), Ивоби (Уолкотт, 62), Калверт-Льюин, Ришарлисон (М-з.Кин, 73).

«Астон Вилла»: Рейна, Эль-Мохамади, Таргетт, Мингс, Конса, Хурихэйн, Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис, Трезеге (Эль-Гази, 64), Саматта (Дэвис, 64).

Предупреждения: Динь, 56. Ришарлисон, 61. Эль-Мохамади, 70.

Судья: Тэйлор.

16 июля. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

«Лестер» — «Шеффилд Юнайтед» — 2:0 (1:0)

Голы: Перес, 29 (1:0). Грэй, 79 (2:0).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Беннетт, Морган, Джастин, Томас, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Варди, Перес (Чудхури, 71).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Шарп, 59), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Норвуд, Берге (Флек, 46), Осборн (Ландстрем, 46), Макголдрик (Муссе, 46), Макберни.

Предупреждения: Эванс, 75. Иган, 80. Флек, 90+3.

Судья: Оливер.

16 июля. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».