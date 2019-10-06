«Лестер» обратился в полицию в связи с расистскими оскорблениями в адрес Чудхури
6 октября 2019, 12:08
Полузащитник «Лестера» Хамза Чудхури подвергался расистским оскорблениям в соцсетях во время матча 8-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:2), информирует ВВС.
«Лисы» в своем официальном заявлении пообещали наказать виновных в произошедшем. Представители «Лестер» уже обратились в полицию.
Чудхури в текущем сезоне провел 10 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
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