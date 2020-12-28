«Лестер» не смог обыграть «Кристал Пэлас»

«Лестер» в матче 16-го тура АПЛ на выезде сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). «Лисы» уже на 19-й минуте могли выйти вперед, однако Келечи Ихеаначо не смог реализовать пенальти, Гуаита отразил мяч в правом углу.

После перерыва соперники обменялись голами. Сначала на 58-й минуте Уилфрид Заа вывел хозяев вперед, а на 83-й минуте Харви Барнс сравнял счет.

После этого матча «Лестер» догнал «Эвертон» и вышел на второе место с 29 очками, «Кристал Пэлас» остался 13-м с 20 очками. Лидирует «Ливерпуль», у которого 32 балла.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

16-й тур

«Кристал Пэлас» — «Лестер» — 1:1 (0:0)

Голы: Заа, 58 (1:0). Барнс, 83 (1:1)

Нереализованный пенальти: Ихеаначо, 19 (вратарь)

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Томкинс, Клайн, Ридевалд (Макартур, 74), Митчелл, Куяте, Шлупп (Айю, 84), Миливоевич, Бентеке, Таунсенд, Заа.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Джастин, Томас, Менди, Прат (Варди, 66), Амарти, Барнс, Чудхури (Тилеманс, 57), Перес, Ихеаначо (Грэй, 72).

Предупреждение: Чудхури, 51.

Судья: Скотт.

28 декабря. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».