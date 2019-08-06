"Лестер" не может договориться о трансфере Тарковски

"Лестер" не может договориться о покупке защитника "Бернли" Джеймса Тарковски. Клуб требует за 26-летнего англичанина 40 миллионов фунтов стерлингов, но "лисы" не готовы платить такую сумму, утверждает Sky Sports.

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс видел в Тарковски замену защитнику Гарри Магуайру, который перешел в "Манчестер Юнайтед". Теперь клуб попытается найти альтернативный вариант за пределами Англии.

В прошлом сезоне Тарковски принял участие в 35 матчах "Бернли", забил три гола и отдал одну голевую передачу.