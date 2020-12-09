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«Лестер» хочет продлить контракт с Эвансом

08:47

«Лестер» начал переговоры по новому контракту с защитником Джонни Эвансом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 32-летний североирландец счастлив в нынешней команде и намерен подписать новое соглашение, несмотря на слухи о возможном возвращении в бывший клуб, «Манчестер Юнайтед», следующим летом.

Эванс перешел в «Лестер» летом 2018 года из «Вест Бромвича». На счету защитника 10 матчей в составе «лис» в сезоне-2020/21, игрок не отличился результативными действиями.

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