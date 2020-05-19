Лерой Сане не будет продлевать контракт с «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане не будет продлевать контракт с английским клубом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, вариант с продлением соглашения исключен для 24-летнего немца. Сообщается, что игрок хочет перейти в «Баварию», однако мюнхенцы еще не достигли договоренности о трансфере с «Ман Сити».

Сане получил разрыв крестообразных связок в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1, 5:4 — по пенальти) 4 августа 2019 года, из-за чего пропустил практически весь сезон-2019/20. В конце январе игрок вернулся к тренировкам в общей группе. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 80 миллионов евро.