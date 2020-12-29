Лэмпард считает, что «Челси» заслужил победу над «Астон Виллой»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после ничьей с «Астон Виллой» в 16-м туре чемпионата Англии (1:1) отметил, что команде необходимо улучшать игру. По его мнению, «синие» заслужили победу.

— Мы продемонстрировали хороший футбол и сыграли вничью с действительно сильным соперником, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — Думаю, сегодня мы заслужили победу. Мы переживаем непростой период и знаем, что нам необходимо улучшить свою игру. Сегодня я увидел множество признаков этого, в первую очередь в настрое команды, однако нам по-прежнему не хватало эффективности в финальной трети поля.

Над этим нам предстоит еще работать, особенно учитывая невероятную плотность в турнирной таблице. Несмотря на сложный период, мы по-прежнему остаемся в непосредственной близости к вершине. После длительной серии хороших результатов нас настиг спад, но сегодня я увидел признаки выхода из него.

Единственное, чем я могу быть недоволен сегодня, — это пропущенный гол. Мы позволили сопернику создать минимум шансов, но при этом сами не сумели реализовать свои возможности, чтобы добиться более комфортного преимущества. Тем не менее, я доволен игрой своих подопечных и их отношением к делу.