Лэмпард считает, что «Челси» не будет бороться за чемпионство

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что в нынешнем сезоне команда не будет бороться за чемпионство в Англии.

«Нам просто не хватает сил. В Англии нас называют претендентами на титул, но я с ними не согласен. Пока нам нужно время, чтобы нарастить мышцы. Для начала разберем, что же такое произошло против «Арсенала», — цитирует Лэмпарда Goal.com.

На данный момент лондонцы на восьмом месте в АПЛ с 25 очками. Лидирует «Ливерпуль», у которого 32 балла.