Лэмпард раскритиковал Баркли за поедание чипсов

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард осудил своего полузащитника Росса Баркли за поедание чипсов.

— Баркли не сделал ничего криминального. Кроме того, что ел чипсы, — приводит слова тренера Goal.

Во время поездки Баркли рассыпал на сидение содержимое пакета с чипсами. Когда его попросили убрать рассыпанное, он устроил скандал и даже отказывался платить. Позже к месту событий прибыли полицейские и, побеседовав с игроком проводили его к банкомату, чтобы он заплатил таксисту.

В текущем сезоне Баркли провел 8 матчей во всех турнирах за «Челси» и забил один. Лондонская команда располагается на 7-м месте с 11 очками в турнирной таблице АПЛ.