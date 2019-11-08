Лэмпард признан лучшим тренером чемпионата Англии в октябре

Лучшим тренером английской премьер-лиги по итогам октября был признан Фрэнк Лэмпард, возглавляющий «Челси». Об этом сообщает официальный сайт турнира. Специалист завоевал эту награду впервые в карьере.

? Frank Lampard ?



The @ChelseaFC boss wins @BarclaysFooty Manager of the Month for a perfect October #PLAwards pic.twitter.com/j0RHTtkPk0 — Premier League (@premierleague) November 8, 2019

В октябре «Челси» одержал три победы, обыграв в АПЛ «Саутгемптон» (4:1), «Ньюкасл» (1:0) и «Бернли» (4:2). Лэмпард в борьбе за награду опередил Юрена Клоппа («Ливерпуль»), Грэма Поттера («Брайтон»), Брендана Родежрса («Лестер») и Дина Смита («Астон Вилла»).

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