Лэмпард ответил на критику Моуринью после поражения "Челси" со счетом 0:4 от "МЮ"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард в ответ на критику со стороны Жозе Моуринью после матча 1-го тура АПЛ между "Челси" и "Манчестер Юнайтед" (0:4) заявил, что его не должны волновать слова других людей.

- Меня не должны волновать слова других людей – экспертов или кого-либо еще, - цитирует Goal.com Моуринью. - Говорить – это их работа. Этот состав – то, с чем мы должны работать, и я верю в него. Если бы мы ушли на перерыв, ведя в счете 2:1 или 3:1 – как, скорее всего, и должно было быть, если бы мы были точнее и если бы удача была на нашей стороне, то матч сложился бы по-другому.

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