Лэмпард оценил вероятность переноса матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на вопрос о возможности проведения матча 17-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

Сегодня «Челси» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). Следующий матч против «Манчестер Сити» намечен на 3 января. При этом сегодняшняя игра с «Сити» с «Эвертоном» не состоялась из-за нескольких случаев коронавируса у горожан.

«Это ключевой момент и важное время, — цитирует специалиста Football London. — Безопасность — главный приоритет. С нашей точки зрения точки зрения, мы должны убедиться, что обоим командам будет безопасно. В противном случае матча не будет. Я не удивлен, потому что это сложный момент для всех, и футбол не исключение».

Ранее также были перенесены несколько матчей низших английских дивизионов из-за случаев COVID-19.