Легенде «Ливерпуля» Джейми Каррагеру исполнилось 42 года

28 января свой день рождения отмечает бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер. Ему исполнилось 42 года.

Каррагер 17 лет выступал за «Ливерпуль», с которым стал двукратным обладателем Кубка Англии и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов-2004/05 и Кубка УЕФА-2000/01. Англичанин занимает второе место среди игроков по количеству матчей за клуб (734).

В составе сборной Англии Каррагер провел 38 матчей. Сейчас англичанин работает экспертом на Sky Sports.