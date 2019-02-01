Лазар Маркович перешел в "Фулхэм"

Нападающий Лазар Маркович расторг контракт с "Ливерпулем" и на правах свободного агента перешел в "Фулхэм". Соглашение рассчитано до июня этого года.

В этом сезоне 24-летний серб принял участие всего в двух матчах за вторую команду "красных" и забил 1 гол.

Напомним, летом прошлого года, по информации "СЭ", "Зенит" проявлял интерес к Марковичу. Однако полноценных переговоров не было, но представителей 24-летнего сербского игрока ставили в известность о намерениях сине-бело-голубых.