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Кулибали и «Манчестер Сити» согласовали детали личного контракта игрока

31 августа 2020, 21:38
Калиду Кулибали. Фото AFP
Калиду Кулибали. Фото AFP
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали? вскоре станет игроком «Манчестер Сити», утверждает France Football.

Между клубом и игроком уже нет вопросов относительного личного договора — он полностью согласован и утвержден. Дальнейший вопрос трансфера игрока остается за договоренностью между клубами.

Ранее сообщалось, что «Наполи» планирует выручить с продажи 29-летнего футболиста 70 миллионов евро. Контракт Кулибали с неаполитанским клубом действителен до лета 2023 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 29-летний сенегальский защитник принял участие в 25 матчах.

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