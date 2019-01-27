"Кристал Пэлас" выбил "Тоттенхэм" из Кубка Англии

"Кристал Пэлас" одержал победу над "Тоттенхэмом" (2:0) в рамках 1/16 финала Кубка Англии. В составе победителей голами отметились нападающий Коннор Уикхэм и полузащитник Андрос Таунсенд​.

"Шпоры" не смогли реализовать пенальти в этой встрече. На 44-й минуте защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер не реализовал 11-ти метровый удар.

Кубок Англии

1/16 финала

"Кристал Пэлас" – "Тоттенхэм Хотспур" – 2:0 (2:0)

Голы: Уикхэм, 9 (1:0). Таунсенд, 34 – с пенальти (2:0).

Нереализованный пенальти: Триппьер, 44 (вратарь)

"Кристал Пэлас": Сперони, Келли, Данн, ван Анхолт, Уорд, Шлупп, Куяте, Майер (Миливоевич, 79), Таунсенд (Айю, 88), Заа, Уикхэм (Бентеке, 70).

"Тоттенхэм Хотспур": Гассанига, Фертонген (Ламела, 46), Триппьер, Санчес, Уокер-Питерс, Фойт, Дайер (Ваньяма, 63), Скипп, Льоренте, Лукас Моура (Стерлинг, 81), Нкуду.

Предупреждения: Санчес, 55. Фойт, 59. Бентеке, 90+2. Заа, 90+3.

Судья: Френд (Англия).

27 января. Лондон. Стадион "Selhurst Park".

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