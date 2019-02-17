"Кристал Пэлас" обыграл "Донкастер" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

"Кристал Пэлас" победил "Донкастер" в матче 1/8 финала Кубка Англии (2:0). Голами отметились защитник Джеффри Шлупп и хавбек Макс Майер.
В другом матче 1/8 финала "Суонси" разгромил "Брентфорд" (4:1)
Кубок Англии
1/8 финала
"Донкастер" - "Кристал Пэлас" - 0:2 (0:2)
Голы: Шлупп, 8 (0:1). Майер, 45+2 (0:2).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Келли, Данн, ван Анхолт, Уорд, Шлупп, Миливоевич, Майер, Таунсенд (Макартур, 80), Айю (Куяте, 60), Батшуайи (Бентеке, 75).
Судья: Дин.
17 февраля. Донкастер. Стадион "The Keepmoat Stadium".
"Суонси" - "Брентфорд" - 4:1 (0:1)
Голы: Уоткинс, 28 (0:1). Дэниэлс, 49 - в свои ворота (1:1). Джеймс, 53 (2:1). Целина, 66 (3:1). Байерс, 90 (4:1).
Удаление: Конса (Брентфорд), 61.
Судья: Аттуэлл.
17 февраля. Суонси. Стадион "Liberty Stadium".