Коутинью может провести следующий сезон в аренде в «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутинью может провести сезон-2020/21 в аренде в «Челси», сообщает Sport.es.

По информации источника, лондонский клуб уже контактировал с «Барселоной» и представителями 27-летнего бразильца, чтобы узнать об условиях аренды игрока на следующий сезон с правом выкупа. Как утверждает издание, «Челси» готов выплачивать футболисту всю зарплату и готов заплатить подъемные, в сумме это составляет 30 миллионов евро за сезон.

Сообщается, что каталонский клуб хочет отдать игрока в аренду, поскольку ни один клуб не может заплатить за Коутинью требуемые 90 миллионов евро. Кроме того, «Бавария», в которой бразилец проводит сезон-2019/20 на правах аренды, также хочет побороться за футболиста, но считает, что сумма выкупа в 110 миллионов евро, прописанная в арендном соглашении, завышена.

На счету Коутинью 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за «Баварию» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 70 миллионов евро.