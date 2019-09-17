Компанию в Саудовской Аравии обвиняют в незаконной трансляции матчей АПЛ

ФИФА, УЕФА и английская премьер-лига призвали спутниковую компанию beoutQ прекратить незаконную трансляцию матчей чемпионата Англии, сообщает BBC. Правами на показ матчей АПЛ на Ближнем Востоке владеет катарская компания beIN Sports.

Бродкастер beoutQ транслирует игры преимущественно в Саудовской Аравии. Футбольные власти подготовили отчет, в котором утверждается, что аравийская телекомпания Arabsat позволяет работать beoutQ. Отмечается, что пиратские трансляции осуществлялись с помощью спутниковой инфраструктуры, принадлежащей и управляемой Arabsat.

В телекомпании отрицают свою причастность к пиратству.