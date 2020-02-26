Колашинац получил травму плеча и пропустит матч с «Олимпиакосом». Сроки восстановления неизвестны

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац выбыл на неопределенный срок из-за травмы правого плеча, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении на сайте «канониров» говорится, что 26-летнему футболисту требуется дополнительное обследование для определения сроков восстановления. Точно известно, что защитник не сможет принять участия в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Олимпиакоса». Колашинац заработал повреждение на 18-й минуте матча 27-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:2) и покинул поле.

В сезоне-2019/20 босниец провел 20 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, на его счету 2 результативных передачи.