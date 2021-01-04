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Клубы смогут делать по пять замен в Кубке английской лиги

4 января 2021, 20:50
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Английская футбольная лига разрешила командам делать по пять замен в полуфинальных и финальном матче Кубка английской лиги, сообщает официальный сайт организации.

До сих пор в матчах Кубка английской лиги были разрешены по три замены за матч в составе каждой из команд.

Согласно жребию, «Брентфорд» во вторник, 5 января, в гостях встретится с «Тоттенхэмом». «Манчестер Юнайтед» в среду, 6 января, примет на своем поле «Манчестер Сити».

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