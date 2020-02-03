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Клубы из МЛС и Китая интересуются Лалланой

3 февраля 2020, 14:22
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Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана попал в сферу интересов клубов из МЛС и Китая. У 31-летнего англичанина этим летом заканчивается контракт с «красными», поэтому множество команд хотят видеть в своих рядах хавбека, сообщает The Telegraph.

«Ливерпуль» не собирается предлагать игроку новый контракт.

В текущем сезоне на счету Лалланы 1 гол и 1 результативная передача в 13 матчах в рамках АПЛ.

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