Клубы АПЛ требуют отставки председателя правления Английской футбольной лиги

14 клубов АПЛ готовы проголосовать за требование отставки с поста председателя правления Английской футбольной лиги Рика Пэрри, сообщает Sky Sports.

После того, как стало известно, что Пэрри вел «сепаратные переговоры» с наметившими революцию в английском футболе «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», большинство клубов премьер-лиги считает, что он не имеет морального права руководить Английской футбольной лигой, включающей в себя чемпионшип, лигу один и лигу два.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании правления АПЛ, которое состоится в среду, 14 октября.