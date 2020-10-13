Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клубы АПЛ требуют отставки председателя правления Английской футбольной лиги

13 октября 2020, 19:27
Теги:

14 клубов АПЛ готовы проголосовать за требование отставки с поста председателя правления Английской футбольной лиги Рика Пэрри, сообщает Sky Sports.

После того, как стало известно, что Пэрри вел «сепаратные переговоры» с наметившими революцию в английском футболе «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», большинство клубов премьер-лиги считает, что он не имеет морального права руководить Английской футбольной лигой, включающей в себя чемпионшип, лигу один и лигу два.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании правления АПЛ, которое состоится в среду, 14 октября.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир