Клубы английской премьер-лиги узнают даты паузы в чемпионате не раньше 20 декабря

Клубы английской премьер-лиги узнают, когда для них наступит небольшая пауза в чемпионате, не раньше 20 декабря, сообщает Sky Sports.

Планируется, что пауза придется на 26-й тур. Матчи будут сыграны с 7 по 10 февраля и с 14-го по 17-е.

Однако точный календарь будет составлен только после жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, которая состоится 16 декабря.

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