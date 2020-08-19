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Клуб АПЛ хочет подписать Пике

14:38
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил предложение пополнить состав «Фулхэма», сообщает Libero. «Дачники» в лице 33-летнего защитника видят надежное укрепление обороны в новом сезоне АПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» руководство каталонцев намерено попрощаться с рядом опытных исполнителей, среди которых и Пике.

В минувшем сезоне ла лиги защитник провел 35 матчей, в которых отличился результативной передачей.

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