Клопп заявил, что Мане пропустит еще два матча

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья нападающего Садио Мане. 27-летний сенегалец получил травму в первом тайме матча 24-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (2:1).

— Мане не сыграет с «Вест Хэмом», — приводит BBC слова немецкого специалиста. — Наверное, пропустит еще и игру следующего тура с «Саутгемптоном». После этого Садио, скорее всего, вернется в строй.

Завтра, 29 января, «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом» в рамках вынесенного матча 18-го тура чемпионата Англии, начало матча — в 22.45 по московскому времени.