Клопп разочарован игрой «Ливерпуля» в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» отреагировал на поражение от «Саутгемптона» (0:1) в матче 17-го тура АПЛ.

«Больше всего меня расстроило начало встречи. Не только пропущенный гол на первых минутах, но игра «Ливерпуля» в целом. Нужно поздравить «Саутгемптон» с победой, команда заслужила это. Мы прекрасно понимали, чего ожидать от соперника. Казалось бы, удивляться нечему, но мы выглядели удивленными. В начале играли ужасно, постоянно теряли мячи. Мы же не ракетостроением занимаемся. Нужно было играть гораздо лучше, а мы все отдали в руки соперника», — приводит BBC слова Клоппа.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая идущий вторым «Манчестер Юнайтед» по разнице забитых и пропущенных мячей. Поражение от «Саутгемптона» стало для мерсисайдцев вторым в сезоне.