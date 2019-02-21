Клопп оштрафован на 45 тысяч фунтов стерлингов за слова в адрес арбитра

Футбольная ассоциация (FA) оштрафовала на 45 тысяч фунтов стерлингов главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, сообщает Sky Sports. Штраф он получил за слова в адрес арбитра Кевина Френда, который обслуживал матч 25-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма".

- Мы забили после офсайда. Арбитр, наверное, узнал об этом в перерыве, - заявил Клопп после игры. - Это объясняет то, что во втором тайме было много странных ситуаций, не критических, но они сбивали ритм.

FA в своем решении указал, что Клопп оштрафован за то, что его слова "подразумевают предвзятость судьи".