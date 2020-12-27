Юрген Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» не смог победить «Вест Бромвич»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче 15-го тура чемпионата Англии против «Вест Бромвича» (1:1).

«Не думаю, что кто-то мог ждать от «Вест Брома» такой игры, как в первом тайме — 6-4-0, или что там у них было, — цитирует специалиста ВВС. — В первом тайме мы сыграли нормально, но во втором не смогли сыграть так же, у ни были контратаки и слишком много угловых. Это наша ошибка, и поэтому у нас одно очко, а не три.

Это невероятное испытание, когда у соперника всегда 10 человек сзади. Но, если быть честным, игроки «Вест Брома» выполнили свою работу в эти 90 минут. Они заслужили одно очко, потому что мы не сумели завершить игру".

В составе хозяев гол забил Садио Мане. У гостей отличился Семи Аджайи.