Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (4:0).

«Игра, атмосфера – все было здорово, у меня были мурашки по коже. Мы ждали, когда болельщики вернутся на стадион. Я не думаю, что раньше мы это так ценили. Это было очень трогательно.

Перед игрой было много испытаний – «волки» играют по разным схемам. Я дал ребятам информацию о том, как на них давить. Парни были потрясающе справились с ними – наш лучший результат против «Вулверхэмптона».

Вратарь Келлехер очень зрелый, очень спокойный. Он хорошо играл с мячом и без мяча. Это была незабываемая ночь для него», – приводит слова Клоппа BBC Sport.