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Клопп — о болельщиках на матче против «Вулверхэмптона»: «У меня были мурашки по коже»

7 декабря 2020, 04:47
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (4:0).

«Игра, атмосфера – все было здорово, у меня были мурашки по коже. Мы ждали, когда болельщики вернутся на стадион. Я не думаю, что раньше мы это так ценили. Это было очень трогательно.

Перед игрой было много испытаний – «волки» играют по разным схемам. Я дал ребятам информацию о том, как на них давить. Парни были потрясающе справились с ними – наш лучший результат против «Вулверхэмптона».

Вратарь Келлехер очень зрелый, очень спокойный. Он хорошо играл с мячом и без мяча. Это была незабываемая ночь для него», – приводит слова Клоппа BBC Sport.

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