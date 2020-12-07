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Клопп надеется, что Вайналдум продолжит карьеру в «Ливерпуле»

7 декабря 2020, 08:43
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется, что полузащитник Джорджиньо Вайналдум продлит контракт с клубом, сообщает Goal.com.

«Я уверен, что Вайналдум подпишет новый контракт. У нас сейчас очень хорошая команда, и голландец играет важную роль», — заявил Клопп после победы над «Вулверхэмптоном» (4:0).

Контракт 30-летнего голландца с мерсисайдцами истекает следующим летом. В нынешнем сезоне АПЛ Вайналдум провел 11 матчей и забил 1 мяч.

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