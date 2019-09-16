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Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за английской погоды

16 сентября 2019, 22:08
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Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косике заявил, что английский климат может повлиять на переговоры о продлении контракта. Нынешнее соглашение немецкого специалиста с клубом рассчитано до 2022 года, сообщает Sky Sports.

- Не секрет, что в клубе хотят продлить соглашение. Пока у нас есть время. Нужно подождать и посмотреть, как пойдут дела, — сказал агент.

Посмотрим, повлияет ли на решение английский климат. Когда Юрген с женой просыпаются утром, на улице темно. Когда они встречаются вечером, на улице снова темно и холодно.

В Германии существует двухнедельный перерыв, когда клубы отправляются в более теплые края подальше от неприятной погоды. В этом же время тренеры в Англии готовят команды к отрезкам из 13 матчей.

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