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Клопп будет смотреть матч «Ливерпуль» — «Шрусбери» по ноутбуку

09:28
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не будет присутствовать на переигровке четвертого раунда Кубка Англии против «Шрусбери».

Как сообщает Goal.com, тренер будет смотреть матч по ноутбуку. В этом матче за «красных» будут выступать игроки молодежного состава. Руководить командой будет Нил Критчли, главный тренер «Ливерпуля» U 23.

Первый матч завершился вничью — 2:2. Ответная игра состоится сегодня в Ливерпуле и начнется в 22.45 по московскому времени.

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