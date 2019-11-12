Кин был исключен из состава «Эвертона» на матч с «Кристал Пэлас» по дисциплинарным причинам
12 ноября 2019, 15:21
Форвард «Эвертона» Мойзе Кин не был включен в заявку команды на матч чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:1) из-за своего поведения, сообщают британские СМИ.
По информации Sky Sports и BBC, итальянец был наказан за то, что во второй раз за сезон опоздал на собрание команды. Ранее его уже исключали из состава за аналогичный проступок в молодежной сборной Италии.
19-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Эвертон» во всех турнирах и сделал один результативный пас. «Ириски» заплатили «Ювентусу» за игрока 30 миллионов евро.
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