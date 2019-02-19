Кейн восстановился после травмы раньше прогнозируемого срока

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн раньше прогнозируемого срока восстановился после травмы связок голеностопа. Как сообщает Sky Sports, англичанин приступил к полноценным тренировкам, хотя должен был отсутствовать до марта. Он получил травму в матче с "Манчестер Юнайтед" 13 января.

В его отсутствие "шпоры" выиграли все матчи премьер-лиги и разгромили дортмундскую "Боруссию" (3:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов, однако вылетели из Кубка лиги и Кубка Англии.

В нынешнем сезоне Кейн забил 20 мячей во всех турнирах в составе "Тоттенхэма".