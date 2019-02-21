Кейн тренируется в общей группе "Тоттенхэма"

Нападающий и вице-капитан "Тоттенхэма" Харри Кейн тренируется в общей группе с защитником Беном Дэвисом, сообщает официальный Твиттер "шпор".
Напомним, что Кейн получил 13 января травму связок левого голеностопа в матче 22-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (0:1)
Полузащитник Деле Алли продолжает реабилитацию после повреждения подколенного сухожилия. 22-летний англичанин уже тренируется на футбольном поле.
Медицинский штаб "Тоттенхэма" оценивает состояние защитника Дэнни Роуза, который заболел.
TEAM NEWS:– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 21 февраля 2019 г.
🔹 @Ben_Davies33 (groin)
🔹 @HKane (ankle)
Both players are back in training with the squad.#COYS pic.twitter.com/3B4uLz06qm
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