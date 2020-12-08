Кейн считает, что находится в своей лучшей форме

Нападающий «Тоттенхэм» Харри Кейн отметил, что находится в своей лучшей форме в карьере. 27-летний англичанин выступает за «шпор» с 2013 года. В этом сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов.

— Наверное, это лучшая форма за все время. У нас великолепное начало сезона, — цитирует Кейна The Independent. — Впереди еще долгий путь. У нас уже были сезоны, когда мы какое-то время лидировали. Однако нужно пройти еще через многое, чтобы быть на вершине и в конце сезона.

Нам не удавалось это много лет, но мы просто принимаем игру такой, какая она есть. Результаты, которых мы добились в матчах против «Арсенала» (2:0) и «Манчестер Сити» (2:0) пару недель назад, помогут в этом. Нужно продолжать в том же духе.