Кейн принес победу «Тоттенхэму» в матче с «Вест Бромвичем»

«Тоттенхэм» в матче 8-го тура чемпионата Англии обыграл «Вест Бромвич» со счетом 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте забил фовард Харри Кейн.

После этого матча «Тоттенхэм» с 17 очками возглавляет турнирную таблицу, «Вест Бромвич» с 3 очками — на 18-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

8-й тур

«Вест Бромвич Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:1 (0:0)

Гол: Кейн, 88.

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Ливермор (Эдвардс, 89), Кровинович, Галлахер, Робинсон (Диангана, 68), Грант (Филлипс, 84).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Регилон, Сиссоко (Лукас Моура, 78), Хейбьерг, Дайер, Ндомбеле (Ло Сельсо, 64), Бэйл (Винисиус, 78), Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждение: Бартли, 44.

Судья: Мэдли (Англия).

8 ноября. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс»