Кевин Де Брейне: "В "Челси" с Моуринью разговаривал всего два раза"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне рассказал о взаимоотношении с тренером Жозе Моуринью, а также почему покинул "Челси" в 2014 году.

– Когда я был в "Челси", в прессе много обсуждали мои отношения с Жозе Моуринью, но мы разговаривали лишь дважды, – сказал Де Брейне Sky Sports. – Я планировал уйти в аренду и выступал за "Вердер" в 2012 году.

Когда я вернулся в "Челси", мной интересовались некоторые немецкие клубы. Юрген Клопп хотел, чтобы я перешел в "Боруссию". Они играли в тот футбол, который мне нравился, поэтому я подумал, что "Челси " может меня отпустить. Но Моуринью сказал, что хочет видеть меня в команде, что я ему нужен. Я вышел в старте в двух из четырех первых матчей сезона, но потом сел в запас. Похожая ситуация была с Хуаном Матой. Это было странно.

Я был честен с клубом и попросил продать меня. Жозе был немного расстроен, но понял мою ситуацию. В итоге "Челси" получил неплохую сумму (22 миллиона евро - Прим. "СЭ"), а я оказался в гораздо лучшем положении в "Вольфсбурге".

За "Челси" 27-летний Кевин Де Брейне провел 9 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.