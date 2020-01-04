«Каждый год ощущаю, что провалился». Гвардиола оценил свою работу в «Манчестер Сити» в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что после 2009 года, когда ему удалось завоевать с «Барселоной» шесть трофеев, каждый последующий сезон кажется ему провальным.

— Обычно я каждый год ощущаю, что провалился, после первого сезона с «Барселоной», когда мы выиграли шесть трофеев, — цитирует ESPN Гвардиолу. — После этого каждый сезон я провалил. Я согласен.

Под руководством Гвардиолы «Барселона» в 2009 году выиграла шесть трофеев — чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

После 21 тура английский клуб с 44 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Клуб также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Реалом».