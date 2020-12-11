Кавани отказал «Ювентусу» и «Интеру» минувшим летом
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани сообщил, что отклонил предложения «Интера» и «Ювентуса» минувшим летом. Уругваец подчеркнул, что сделал это из-за верности «Наполи», где выступал с 2010 по 2013 год.
— Я всегда буду благодарен болельщикам «Наполи», — приводит MondoNapoli слова Кавани. — По причине любви к ним и к клубу я отказал «Ювентусу» и «Интеру». Я не мог подвести фанатов. Вспоминаю о времени в «Наполи» с удовольствием, я сделал для клуба очень много, а болельщики до сих пор вспоминают меня.
Кавани подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. На его счету 3 гола и 1 результативная передача.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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