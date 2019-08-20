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Каррагер заявил, что при Лэмпарде игра «Челси» стала похожа на баскетбол

20 августа 2019, 16:35
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Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт канала Sky Sports Джейми Каррагер раскритиковал игру «Челси» в нынешнем сезоне. Под руководством Фрэнка Лэмпарда «Челси» провел 3 матча, в которых дважды проиграл и еще раз сыграл вничью.

— Игра «Челси» при Лэмпарде по ощущениям похожа на баскетбольный матч. Лондонцы при Лэмпарде потеряли организованность в атаке и не способны сдержать соперника от контратак. Вот почему их игра так напоминает баскетбол, в худших его проявлениях, — заявил Каррагер на телеканале Sky.

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