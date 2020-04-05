Каррагер раскритиковал решение «Ливерпуля» отправить часть работников в отпуск

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал решение мерсисайдского клуба отправить в отпуск часть работников с сохранением заработной платы в связи с приостановкой сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» будет покрывать лишь 20 процентов зарплаты сотрудников, а остальные 80 процентов будет выплачиваться британским правительством в рамках антикризисной меры. Данная программа поддержки в Великобритании изначально подразумевала помощь малому бизнесу.

— Юрген Клопп проявил сочувствие ко всем, когда пандемия только начиналась, ветераны команды активно вовлечены в процесс сокращения зарплат футболистам. Уважение и репутация потеряны. Бедный «Ливерпуль», — написал у себя в Twitter Каррагер.

Jurgen Klopp showed compassion for all at the start of this pandemic, senior players heavily involved in @premierleague players taking wage cuts. Then all that respect & goodwill is lost, poor this @LFC https://t.co/9bE8Rw1veE — Jamie Carragher (@Carra23) April 4, 2020

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 203 099 человек. Умерших — 64 774, выздоровевших — 246 893.