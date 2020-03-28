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Карлос Вела: «От Лондона у меня не самые приятные воспоминания. Сан-Себастьян стал моим местом спасения»

00:24
Карлос Вела. Фото ФК "Арсенал"
Карлос Вела. Фото ФК "Арсенал"
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела рассказал, что ему не нравилось играть за «Арсенал». Мексиканец начал в Мексике профессиональную карьеру, выступал за него с 2005 по 2012 год, однако регулярно уходил в аренду, пока в 2011 году окончательно не перешел в «Реал Сосьедад».

— От Лондона у меня не самые приятные воспоминания, — цитирует Goal Велу. —  Я хотел уехать, и Сан-Себастьян стал моим местом спасения. Там я снова начал получать удовольствие от футбола после трех неудачных лет жизни в Англии.

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