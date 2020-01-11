Карло Анчелотти: «В конце игры пришлось немного потерпеть»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти остался доволен победой над «Брайтоном» (1:0) в матче чемпионата Англии. Единственный гол был забит в конце первого тайма.

— Весьма доволен. В течение 60 минут игра была хорошей, в конце пришлось немного потерпеть, — цитирует ВВС Анчелотти. — Мы были полны решимости набрать три очка, и это самое главное. Игроки хорошо реагировали. Поддержка стадиона очень важна для нас. Надеюсь, что следующая игра будет такой же.

Ришарлисон забил фантастический мяч. Это удивительный игрок, который может занимать любую позицию. Что касается падения Уолкотта, то я думаю, что там был пенальти. Я был удивлен: он мог забить, но упал. Мне сложно судить. Возможно, ВАР в этом лучше разбирается.