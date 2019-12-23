Карло Анчелотти — об Ибрагимовиче: «Не знаю, какие у него планы. Я должен позвонить ему»
15:02
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал, может ли в клуб перейти нападающий Златан Ибрагимович.
— Златан — мой хороший друг, — цитирует Анчелотти Sky Sports. - К счастью, я тренировал много фантастических игроков. Ибрагимович закончил свой этап карьеры в США, и я не знаю, какие у него планы.
Я должен позвонить ему — может быть, я и позвоню ему. Если он хочет приехать в Ливерпуль, чтобы получить удовольствие, пусть приезжает
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